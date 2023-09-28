Украинские военнослужащие под видом сдачи в плен атаковали позиции Вооруженных сил РФ в Луганской народной республике. Об этом сообщил военный корреспондент ВГТРК Андрей Руденко в своем Telegram-канале.

По данным командира батальона с позывным «Зенит», на которого ссылается военкор, Вооруженные силы Украины атаковали позиции казачьего отряда специального назначения «Барс-16» в районе Спорного.

При этом действия украинцев не увенчались успехом, как отметил российский боец. По его словам, противник потерял военнослужащих, еще один был ранен и взят в плен.

В этот же день подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, ВСУ батареей гаубиц Д-20 ведут хаотичный огонь по Лисичанску и окрестностям. Орудие было выявлено в районе села Белогоровка.

На этой неделе министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Вооруженные силы Украины несут серьезные потери на всей линии боевого соприкосновения в зоне СВО.

По его словам, в сентябре было уничтожено более 17 тысяч украинских военных и более 2,7 тысячи единиц вооружения и техники ВСУ, в том числе 2 танка Leoprad, Chellenger, семь БМП Bradley и 51 самоходку западного производства.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.