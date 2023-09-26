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Жители поселка Задорожный Белгородской области частично остались без света после обстрела ВСУ

Гладков сообщил, что ВСУ обстреляли окраину поселка Задорожный Краснояружского района

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что утром 26 сентября Вооруженные силы Украины атаковали окраину поселка Задорожный Краснояружского района. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале главы региона.

«Повреждена линия электропередачи, жители поселка частично остаются без света», — подчеркнул Гладков.

По словам белгородского губернатора, аварийные бригады вскоре начнут устранять последствия обстрела со стороны ВСУ.

До этого Гладков писал, что в результате атаки беспилотных летательных аппаратов был поврежден автомобиль. Над Грайворонским городским округом было сбито семь беспилотников.

Также белгородский губернатор подчеркивал, что ВСУ повторно обстреляли поселок Уразово.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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Обстрелы Белгородской области
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