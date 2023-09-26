Жители поселка Задорожный Белгородской области частично остались без света после обстрела ВСУ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что утром 26 сентября Вооруженные силы Украины атаковали окраину поселка Задорожный Краснояружского района. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале главы региона.

«Повреждена линия электропередачи, жители поселка частично остаются без света», — подчеркнул Гладков.

По словам белгородского губернатора, аварийные бригады вскоре начнут устранять последствия обстрела со стороны ВСУ.

До этого Гладков писал, что в результате атаки беспилотных летательных аппаратов был поврежден автомобиль. Над Грайворонским городским округом было сбито семь беспилотников.

Также белгородский губернатор подчеркивал, что ВСУ повторно обстреляли поселок Уразово.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.