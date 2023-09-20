Появилось видео с места падения истребителя в Воронежской области

В сети появилось видео с места крушения истребителя-бомбардировщика Су-34 в Воронежской области. Соответствующие кадры распространил Telegram-канал 112.

Утром 20 сентября самолет потерпел крушение в Воронежской области в ходе тренировочного полета, экипаж катапультировался. Никто не пострадал.

На опубликованном видео показано поле, на другом конце которого дымится упавший истребитель.

Су-34 — российский истребитель-бомбардировщик, который используется в ходе боевых действий на Украине, нанося точечные бомбовые удары, в том числе при помощи управляемых бомб.

12 сентября сообщалось, что в Волгоградской области во время учебного полета упал бомбардировщик Су-24. Самолет с двумя пилотами на борту потерпел крушение в Калачевском районе в пяти километрах от хутора Ложки. Тогда также никто не пострадал. В Министерстве обороны России заявляли, что самолет вылетел на учения без боекомплекта и упал в безлюдной местности.

Ранее пилот экстренно севшего в поле под Новосибирском самолета рассказал о последствиях ЧП.