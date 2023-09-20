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Марочко заявил, что ВСУ продолжают проводить разведку боем, из-за чего несут потери

Марочко: ВСУ не могут нащупать брешь в обороне РФ на Краснолиманском направлении

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко сообщил РИА Новости, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают проводить разведку боем у ряда населенных пунктов на Краснолиманском направлении, однако несут потери и откатываются на прежние позиции.

По его словам, разведка боем проводилась в районах населенных пунктов Терны, Макеевка, Невское. Активные и масштабные действия также наблюдались в районах Торского, Червоной Дибровы и Серебрянского лесничества.

«Ни на одном участке противник успехов не имел и возвращался на ранее занимаемые рубежи и позиции, неся при этом большие потери», — сказал Марочко.

Подполковник в отставке отметил, что Вооруженные силы Российской Федерации смогли отбить у ВСУ часть занимаемых позиций, тем самым улучшив свое тактическое положение.

19 сентября Денис Пушилин сообщил, что подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) были отброшены на прежние позиции под Угледаром.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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