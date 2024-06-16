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Опубликовано видео нападения мужчины с киркой на полицейских на Евро-2024

В рюкзаке напавшего на полицию на Евро-2024 нашли коктейль Молотова

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В Сети обнародовано видео нападения мужчины на полицейских, обеспечивающих порядок на чемпионате Европы по футболу — 2024. Инцидент произошел во время шествия фанатов в Гамбурге, видеозапись публикует «Чемпионат».

Прежде сообщалось, что полиция была вынуждена применить огнестрельное оружие, чтобы остановить мужчину. ВВС уточняет, что сначала сотрудники правоохранительных органов распылили в сторону злоумышленника слезоточивый газ.

Неизвестный ворвался в толпу во время шествия болельщиков, угрожая им и полицейским киркой и зажигательным устройством. После стычки с полицией он получил ранение и был госпитализирован. В его рюкзаке обнаружили коктейль Молотова.

В Гамбурге в воскресенье, 16 июня, состоится матч между сборными Польши и Нидерландов. Эта игра начнется в 16:00 по московскому времени. Сборная Польши сыграет без своего лидера Роберта Левандовски, восстанавливающегося после травмы. Позже сегодня также состоится матч команд Словении и Дании (19:00), а завершит игровой день противостояние Сербии и Англии (22:00).

Ранее стало известно, что у английских болельщиков могут конфисковать билеты из-за плохого поведения.

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