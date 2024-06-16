Российский военный рассказал о подготовке ВСУ к возможному контрнаступлению

Вооруженные силы Украины (ВСУ) стягивают технику на двух эшелонах обороны на Харьковском направлении, это может являться частью подготовки украинской армии к контрнаступлению. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на оператора барражирующего боеприпаса «Ланцет» с позывным «Линь».

По его словам, российские военные с помощью беспилотников-разведчиков наблюдают передвижение техники на втором и третьем эшелонах обороны ВСУ. По этим передвижениям можно понять, что они скапливаются ближе к первой.

«Возможно, в скором времени мы ожидаем контрнаступления их. И мы этого очень ждем. Мы к этому готовы и заряжены уничтожать эту технику, пополнять наш видеоряд применений», — сказал «Линь».

Вооруженные силы Украины подтянули резервы в Харьковскую область, из-за чего наступление ВС РФ на этом направлении замедлилось. Об этом сообщают и западные СМИ, и российская сторона, в частности глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев. Что происходит на поле боя, способны ли ВСУ провести контрнаступательную операцию и какая главная цель украинских войск — разбирался военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

Ранее в США заявили о приближении финального поражения ВСУ.