Audi влетел в стеклянную витрину магазина в центре Петербурга

Седан Audi A6 с московскими номерами врезался в здание в центре Санкт-Петербурга. Об этом сообщает fontanka.ru.

«От столкновения пострадала стеклянная витрина магазина «Буквоед» на Невском проспекте, 46, сам автомобиль получил небольшие повреждения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на место аварии приехал автомобиль скорой помощи. Водитель Audi A6 госпитализирован.

До этого в Санкт-Петербурге 35-летний солист Мариинского театра сломал ребра, врезавшись в автомобиль на электросамокате. Прибывшие на место ДТП медики диагностировали у пострадавшего ушиб грудной клетки и переломы ребер. Певцу оказали помощь и отправили на домашнее лечение.

Также стало известно, что в центре Москвы коммерческий директор солнечногорского отеля Seneshal Дарья Дацина попала в ДТП, столкнувшись с автозаком, где находились заключенные. В результате аварии пострадал один мужчина, ему оказали медицинскую помощь. Остальных заключенных пересадили в другой автозак.

Ранее Петербуржец едва не сгорел при пожаре в автомобиле.