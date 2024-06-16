Mia Boyka сообщила о помолвке

Певица Мария Бойко, известная под псевдонимом Mia Boyka, призналась, что помолвлена. Об этом сообщает NEWS.ru.

Бойко похвасталась кольцом на безымянном пальце. В украшении есть бриллиант в десять карат. Артистка не назвала стоимость подарка от возлюбленного. Она также не раскрыла имя жениха.

«Никаких историй! Только секреты, много секретов. Я не могу сказать, кто конкретно (сделал ей предложение). Человек. Очень хороший, с хорошим вкусом», — поделилась исполнительница.

Бойко отметила, что очень любит большие драгоценности. Изначально она хотела, чтобы ей сделали предложение с кольцом в 500 карат. Позже она передумала, узнав размер подобного украшения.

«Я говорила: «Только когда я получу кольцо в 500 карат, я только тогда подумаю». Но это не 500. Я увидела, что значит 500, это просто огромный булыжникин», — рассказала артистка.

23 мая Юрий Киселев и Mia Boyka вышли вместе на дорожку Русской Музыкальной Премии телеканала RU.TV. Поклонники заподозрили, что у артистки и бизнесмена роман. 31 мая Mia Boyka призналась, что нет смысла опровергать новости о романе с коллегой Киселевым, так как люди все равно будут считать по-своему.

Ранее Shaman поздоровался с Mia Boyka поцелуем в шею.