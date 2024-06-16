Семьи террористов из ростовского СИЗО не получат их тела

Семьи террористов, захвативших заложников в СИЗО-1 в Ростове-на-Дону и ликвидированных силовиками, не получат их тела. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на адвоката Дмитрия Аграновского.

Юрист объяснил, что, согласно части 1 статьи 14.1 федерального закона «О погребении и похороненном деле», тела граждан, судимых за терроризм и ликвидированных во время совершения ими террористического акта, хоронят тайно, не сообщая никому, включая родственников, информацию о месте захоронения.

16 июня заключенные СИЗО в Ростове-на-Дону взяли в заложники двух сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Часть из них была осуждена за подготовку теракта — попытку подрыва здания Верховного суда Карачаево-Черкесской Республики в 2023 году. Они потребовали машину и освобождения. В ходе штурма террористов ликвидировали, а заложников освободили.

После случившегося Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Ранее сообщалось, что сотрудников СИЗО в Ростове проверят на связь с ликвидированными террористами.