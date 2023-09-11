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Во Франции оценили успех ВСУ во время наступления

В МИД Франции заявили, что контрнаступление сложнее, чем планировал Киев

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Depositphotos

Контрнаступление Украины в действительности было сложнее, чем предполагал Киев, среди причин и хорошая подготовка России, заявила глава Министерства иностранных дел Франции Катрин Колонна. Об этом сообщается в эфире RMC.

«Владимир Зеленский рассказал, что это сложно, потому что Россия была подготовлена, она подготовила множество линий обороны...» — пояснила французский министр иностранных дел.

Несмотря на трудности, украинская сторона пытается продолжать контрнаступление, отметила Колонна.

«Оно (контрнаступление. — «Газета.Ru») оказалось более сложным, чем рассчитывали украинцы», — обратила внимание глава МИД Франции.

Сейчас, по ее словам, приоритетом Украины является поставка вооружений. В связи с этим Франция во время недавнего визита главы МИД Украины Дмитрия Кулебы в Париж решила усилить военную помощь Киеву.

До этого экс-капитан морской пехоты США Мэтью Хо допускал, что оружие Запада не поможет Украине победить.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.

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