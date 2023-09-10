Средства ПВО уничтожили беспилотник над Брянской областью

В Министерстве обороны России заявили, что утром 10 сентября была пресечена попытка украинской стороны совершить террористическую атаку с помощью беспилотника самолетного типа по объектам в РФ. Об этом сообщила пресс-служба российского военного ведомства в Telegram-канале.

«Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен в воздухе над Брянской областью», — добавили представители Минобороны России.

В настоящий момент подробности по сбитому беспилотному летательному аппарату самолетного типа, запущенного украинской стороной для осуществления диверсии, не приводятся.

До этого глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о двух сбитых беспилотниках ВСУ на западе республики.

Также губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров уточнял, что силы РФ перехватили БПЛА в регионе.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.