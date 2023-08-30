Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Шойгу прокомментировал ситуацию с контрбатарейной борьбой

Шойгу сообщил, что в спецоперации важная роль отводится контрбатарейной борьбе

close
100%
Министерство обороны РФ

В рамках специальной военной операции на Украине сейчас важнейшая роль отведена контрбатарейной борьбе и обеспечению группировки Вооруженных сил России всем необходимым для ее ведения, утверждает глава Министерства обороны страны Сергей Шойгу. Об этом сообщает ТАСС.

Ситуацию глава военного ведомства прокомментировал во время визита на предприятие Концерна ВКО «Алмаз-Антей» в Тульской области.

«В ходе специальной военной операции важнейшая роль отводится, на сегодняшний день, контрбатарейной борьбе и обеспечению нашей группировки всем необходимым для ее ведения», — пояснил Шойгу.

В свою очередь генеральный директор концерна «Алмаз-Антей» Ян Новиков рассказал Шойгу о наращивании темпов производства и поставок современных средств контрбатарейной борьбы. Речь идет о поставках в части ВС РФ для дальнейшего выполнения целей спецоперации.

До этого Шойгу посетил передовой пункт управления на Запорожском направлении.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях