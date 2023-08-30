Шойгу прокомментировал ситуацию с контрбатарейной борьбой

В рамках специальной военной операции на Украине сейчас важнейшая роль отведена контрбатарейной борьбе и обеспечению группировки Вооруженных сил России всем необходимым для ее ведения, утверждает глава Министерства обороны страны Сергей Шойгу. Об этом сообщает ТАСС.

Ситуацию глава военного ведомства прокомментировал во время визита на предприятие Концерна ВКО «Алмаз-Антей» в Тульской области.

«В ходе специальной военной операции важнейшая роль отводится, на сегодняшний день, контрбатарейной борьбе и обеспечению нашей группировки всем необходимым для ее ведения», — пояснил Шойгу.

В свою очередь генеральный директор концерна «Алмаз-Антей» Ян Новиков рассказал Шойгу о наращивании темпов производства и поставок современных средств контрбатарейной борьбы. Речь идет о поставках в части ВС РФ для дальнейшего выполнения целей спецоперации.

До этого Шойгу посетил передовой пункт управления на Запорожском направлении.

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