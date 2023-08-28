Российские силы поразили склад авиационного вооружения и боеприпасов ВСУ

Минбороны РФ сообщило об ударе по складу авиационного вооружения и боеприпасов ВСУ, сообщает ТАСС.

«Сегодня ночью Военно-Морским Флотом нанесен групповой удар по складу авиационного вооружения и боеприпасов ВСУ», — говорится в сообщении.

Цель удара достигнута, объект поражен, добавили в министерстве.

Ранее Минобороны РФ заявило, что российская истребительная авиация сбила вертолет Ми-8 ВС Украины.

Также Министерство обороны России сообщило, что на Краснолиманском направлении Вооруженные силы РФ за сутки отразили три атаки украинских войск. Согласно данным ведомства, за сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли на данном направлении более 80 военных, две боевые бронированные машины, два пикапа, а также две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.