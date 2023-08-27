Вооруженные силы Украины активно применяют кассетные боеприпасы под Угледаром. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на бойца медчасти подразделения ОБТФ «Каскад» Надежда.

По ее словам, снаряды начинены большим количеством поражающих элементов и могут пробивать бронежилеты и каски.

«Да, применяют на позициях сплошь и рядом, причем начинены тремя разными видами, одни похожи на гвозди, другие на шарики, третьи на стружку. Это все может быть в одном суббоеприпасе... Шарики металлические — пробивают людей насквозь, броню и каску и тому подобное», — сказала она.

Накануне разведчик Первой гвардейской танковой армии Западного военного округа заявлял, что украинские войска активно применяют кассетные боеприпасы под Купянском в Харьковской области. При этом военнослужащий отмечал, что наступательных действий на Купянском направлении ВСУ не ведут.

До этого временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщал президенту России Владимиру Путину, что применение украинской армией кассетных боеприпасов опасно для мирных жителей.

24 августа стало известно, что обстрел кассетными снарядами вызвал пожар в Киевском районе Донецка. Уточнялось, что накануне по этому же кварталу велся обстрел с использованием осколочных снарядов. В результате обстрела пострадало здание больницы, а также автомобили.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.