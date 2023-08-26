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Российские военные показали видео с ударным FPV-дроном

МО сообщило, что российский ударный FPV-дрон победил бойца ВСУ

Российскому ударному FPV-дрону удалось победить солдата Вооруженных сил Украины в схватке один на один. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей Министерства обороны РФ.

На кадрах с разведывательного беспилотного летательного аппарата демонстрируется крупными планам траншея Вооруженных сил Украины с блиндажом, где прятались два военнослужащих.

Вскоре был показан третий украинский солдат, который вел огонь из траншеи перед блиндажом короткими очередями по воздушной цели.

Затем видео Минобороны показано с самого ударного беспилотника, по которому ведет огонь украинский солдат.

В результате по украинскому блиндажу был нанесен удар еще одним российским дроном.

Как обратили внимание в МО, российские военнослужащие-операторы FPV дронов точным ударом уничтожили опорный пункт и бойцов военных сил Украины.

До этого стало известно, что ПВО России уничтожен украинский беспилотник над территорией Шебекинского района.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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