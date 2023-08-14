Украина атаковала монастырь в Херсонской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по монастырю в Корсунке в Херсонской области. Об этом сообщает пресс-служба администрации Новокаховского городского округа, передает РИА Новости.

«Разрушена крыша одного из зданий на территории Корсунского Богородичного монастыря», — отметили в администрации.

Власти указали, что при утреннем минометном обстреле получила повреждения монастырская обедня.

Также в населенном пункте снарядом повредило второй этаж школы.

«Сообщается о шести прилетах вражеских снарядов», — указали власти.

В результате атаки никто не пострадал.

13 августа украинские войска попытались атаковать российский объект беспилотным летательным аппаратом, средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили его над Белгородской областью.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав Луганской и Донецкой народных республик ЛНР и ДНР.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.