Шойгу показали новые средства поражения для российских истребителей

Министру обороны России Сергею Шойгу на форуме «Армия-2023» представили средства поражения для истребителя Су-57. Об этом сообщил журналистам представитель предприятия-разработчика, передает РИА Новости.

«Главе военного ведомства представили новейшие средства авиационного поражения для серийного авиационного комплекса Су-57, которые могут существенно повысить возможности поражения различной номенклатуры целей», — сказал он.

В ходе осмотра экспозиции форума Шойгу рассказали, что в зоне военной операции Су-57 «решает задачи с высоким качеством, поражает цели».

Международный военно-технический форум «Армия-2023» в парке Патриот в подмосковной Кубинке продлится с 14 до 20 августа.

В июле Шойгу посетил в КНДР «Выставку вооружений — 2023», на которой были представлены северокорейские беспилотники, внешне напоминающие американские RQ-4 Global Hawk и MQ-9 Reaper, а также ракетные комплексы. Лидер КНДР Ким Чен Ын показал Шойгу и другие образцы вооружений Корейской народной армии.

Ранее президент Владимир Путин рассказал о будущем армии в России.