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Взрыв прозвучал в Мелитополе

Рогов: в Мелитополе Запорожской области прозвучал взрыв

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Телеграм-канал «Владимир Рогов»

Глава общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что в Мелитополе прозвучал взрыв. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«В Мелитополе громко. Только что в городе прозвучал взрыв», — написал Рогов.

Он подчеркнул, что о подробностях произошедшего сообщит позднее.

До этого Рогов заявил, что цель Вооруженных сил Украины состоит во взятии под контроль села Старомлыновка, одним из последних барьеров на пути к которой является Урожайное.

Он отметил, что украинские войска смогли зайти и закрепиться в северной части населенного пункта Урожайное на западе Донецкой народной республики. В данный момент, по словам Рогова, в этом селе идут тяжелые бои. Ситуацию глава общественного движения «Мы — вместе с Россией» назвал тревожной.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Ранее физики вычислили, где лучше всего прятаться от ядерного взрыва.

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