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В Запорожской области сообщили о начале нового контрнаступления ВСУ

Рогов сообщил, что на Запорожском фронте началась вторая волна контрнаступления ВСУ

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Oleksandr Ratushniak/Reuters

Глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил в своем Telegram-канале, что на Запорожском фронте началась вторая волна контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Враг бросил максимальные силы на прорыв нашей обороны на Ореховском направлении», — отметил он.

По словам Рогова, рано утром после массированной артиллерийской подготовки и авиаударов украинские военнослужащие пошли на штурм позиций ВС РФ в районе населенного пункта Работино.

«Основной удар противник нанес северо-восточнее Работино», — добавил глава движения «Мы вместе с Россией».

24 июля Владимир Рогов заявлял, что в конце июля ожидаются самые кровопролитные бои в рамках украинского конфликта, которые продлятся до середины августа, в этот период ВСУ могут попытаться захватить Запорожскую атомную электростанцию.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Ранее премьер Венгрии рассказал, как Путин оценивал украинскую армию.

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