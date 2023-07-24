Предельный возраст пребывания в запасе ряда военнообязанных повысили

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, повышающий на 5 лет возраст пребывания в запасе россиян, которые имеют воинские звания ниже офицерских. Об этом сообщается на портале правовой информации.

Документ был размещен в понедельник, 24 июля.

Этот закон затронет соотечественников, имеющих звания солдат, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков и мичманов. Предельный возраст для указанных военнообязанных, относящихся к первому разряду, повысили с 35 до 40 лет. Ко второму разряду возраст решено повысить с 45 до 50 лет. У третьего разряда возрастная планка сдвигается с 50 до 55 лет.

Помимо того, увеличивается предельный возраст пребывания запасников в мобилизационном резерве. Теперь для граждан с воинскими званиями старших офицеров он составит 65 лет. Для имеющих воинские звания младших офицеров — 60 лет, а для россиян с иными званиями — 55 лет.

Также предельный возраст пребывания в мобилизационном резерве для граждан запаса, имеющих воинские звания высших офицеров, остается на уровне 70 лет.

Закон вступит в силу с 1 января 2024 года, следует из представленного документа.

До этого сенаторы Совфеда Виктор Бондарев и Андрей Клишас выступили против сохранения нижнего предела призыва с 18 лет.

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