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Лукашенко уверен, что ядерное оружие в Белоруссии не будет применено

Лукашенко: ядерное оружие в Белоруссии не будет применено, но оно должно быть

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Пресс-служба президента Белоруссии/Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил уверенность в том, что пока ядерное оружие находится в республике — оно не будет применено. Об этом сообщает БелТА в своем Telegram-канале.

«И чем больше мы живем, тем больше убеждаемся, что оно должно лежать у нас, в Беларуси, в надежном месте», — сказал глава государства.

Он выразил уверенность, что его никогда не доведется применять.

«И я уверен, что нам никогда не придется его применять, пока оно у нас, и никогда на нашу землю не ступит нога врага», — заявил Лукашенко.

Также Лукашенко заявил во время торжественного собрания в честь Дня Независимости республики, что Минск намерен предложить соседним странам план добрососедства и мира. Кроме того, он отметил, что властям Белоруссии «до миллиметра» известны координаты центров принятия решений. 27 июня Лукашенко рассказал, что в урегулировании ситуации вокруг ЧВК «Вагнер» он выступал не посредником, а таким же участником, как и президент РФ Владимир Путин.

Ранее Лукашенко напомнил о недавних проблемах в отношениях с РФ.

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