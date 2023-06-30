Утренний удар ВСУ по Бердянску мог быть нанесен ракетами Storm Shadow

Глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил в своем Telegram-канале, что, по предварительной информации, утренний удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Бердянску был нанесен с использованием ракет Storm Shadow.

«По предварительным данным, сегодняшний утренний удар боевики Вооруженных сил Украины попытались нанести ракетами Storm Shadow», — отмечается в публикации.

Рогов отметил, что российская система противовоздушной обороны смогла успешно отразить вражескую атаку по мирному жителям еще на подступах к городу.

Утром в Бердянске в Запорожской области произошла серия взрывов. Сообщалось, что в городе предварительно сработала система ПВО. Взрывы звучали в 08:00 (мск).

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.