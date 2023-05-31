Пхеньян признал неудачу с запуском разведывательного спутника

Пхеньян признал, что запуск военного разведывательного спутника завершился неудачей, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Как следует из материала ЦТАК, при отправке военного разведывательного спутника «Маннигён-1» в космос возникла проблема на этапе запуска двигателя второй ступени новой ракеты-носителя типа «Чхоллима-1». После отделения первой ступени нормально не запустился двигатель второй ступени, в результате чего ракета потеряла движущую силу и упала в Желтое море.

В связи со случившимся северокорейское агентство космического развития заявило, что для конкретного расследования и устранения «серьезных дефектов», выявленных при запуске спутника, в срочном порядке примет научно-технические меры и после различных испытаний, в наиболее быстрые сроки проведет повторный запуск

Ранее сообщалось, что по сведениям японских военных стартовавшая северокорейская ракета, а равно какие-либо другие объекты не выходили в космическое пространство.

По имеющимся у них данным, ракета в ходе полета пропала с радаров, часть ее упала в море возле западного побережья Корейского полуострова. В свою очередь, южнокорейские военные заявили, что ракета КНДР могла взорваться в воздухе.