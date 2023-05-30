В МАГАТЭ рассказали о способах защиты Запорожской АЭС

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси рассказал о принципах безопасности Запорожской атомной электростанции, в том числе запрет на стрельбу в сторону ЗАЭС. Об этом сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что не должно происходить каких-либо видов атак с территории АЭС или в ее сторону, например, которые были бы направлены в сторону реакторов, хранилища отработанного топлива, другой критической инфраструктуры или персонала.

Ранее Гросси заявил, что активно проводит переговоры со всеми сторонами, которые хотят защитить ЗАЭС.

По его словам, защита станции будет выигрышной для всех сторон. Гросси добавил, что не собирается отступать до тех пор, пока это не будет достигнуто.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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