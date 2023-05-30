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Политика

Военная операция на Украине. День 461-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 461-й день

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Член экипажа возле тяжёлой огнемётной системы ТОС-1А «Солнцепек» ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции

Член экипажа возле тяжёлой огнемётной системы ТОС-1А «Солнцепек» ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции

РИА Новости
Дроны рано утром 30 мая атаковали жилые дома в Москве. По словам мэра города Сергея Собянина, никто серьезно не пострадал. В Подмосковье сбили больше 10 беспилотников. В Киеве минувшей ночью вновь прогремели взрывы. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уже приняты решения о том, как и когда будут дальше двигаться ВСУ. В ЛНР заявили о продвижении российских войск на купянском направлении. «Газета.Ru» фиксирует хронику событий.
Трансляция
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Вверху самая последняя запись С конца
08:59

08:57

08:56

ВСУ в полночь нанесли удар по Михайловке в Запорожской области, поврежден газопровод, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов — ТАСС.

08:55

08:50

Аэропорты Москвы и Московской области работают штатно, а обслуживание воздушного движения происходит «без особенностей», сообщили в Росавиации — ТАСС.

08:47

08:46

Член комитета Госдумы по обороне Дмитрий Кузнецов направил обращение премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, предложив пересмотреть порядок продажи в интернете невостребованной специальной техники из воинских частей и направить ее на нужды СВО — ТАСС.

08:44

Военнослужащие ВСУ самовольно оставляли свои позиции на краснолиманском направлении после ударов, нанесенных Вооруженными силами России, утверждает Марочко — ТАСС.

08:43

Украинский пленный рассказал о гибели сослуживцев из-за неисправных натовских Гаубиц М777 — ТАСС.

08:42

В ЛНР сообщили о прибытии подразделений иностранных наемников в Харьков — ТАСС.

08:39

В Москве в районе Ленинского проспекта работают экстренные службы — по предварительной информации, в одну из квартир влетел беспилотник.

Дептранс Москвы сообщил, что перекрыто автомобильное движение по ул. Удальцова от Ленинского проспекта до ул. Михаила Певцова. Mash пишет, что к беспилотнику были прикреплены три взрывных устройства, они не сдетонировали. Из здания на Ленинском проспекте эвакуировали примерно 300 человек.

08:38

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что Республика Корея поставит необходимые Киеву средства противовоздушной обороны — ТАСС.

08:36

08:30

Подразделения ВСУ, дислоцированные на луганском направлении, стали реже использовать вооружение и технику стран НАТО из-за неблагоприятных погодных условий, сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко — ТАСС.

08:29

08:28

Серьезных отмен или задержек рейсов в аэропортах Москвы на фоне информации о сбитых беспилотниках нет, следует из информации на странице табло аэропортов «Яндекса».

08:27

Сигналы спутниковой навигации начали глушить в Москве, мера связана с атакой беспилотных летательных аппаратов, сообщает Mash.

08:26

08:19

Как передает Baza, дроны атаковали во вторник утром три многоэтажки в Москве — на улице Атласова, Профсоюзной и на Ленинском проспекте. В одном случае прогремел взрыв, выбило стекла. В Подмосковье сбили больше 10 дронов.

08:18

Порядка 2,5 тыс. жителей Шебекинского округа остаются без электричества из-за обстрелов — ТАСС.

08:17

Самолеты группировки «Запад» нанесли удары по пунктам временной дислокации двух бригад ВСУ — ТАСС.

08:15

ВСУ во вторник обстреляли Донецк и Горловку из ствольной артиллерии. По Петровскому району Донецка было выпущено 11 снарядов натовского калибра 155 мм, по Горловке — 5 снарядов калибра 152 мм, передает ТАСС.

08:14

08:14

В Киеве из-за взрывов возникли три пожара. Также зафиксировано попадание в одно из городских предприятий — ТАСС.

08:13

Украина получила около 60 западных танков — ТАСС.

08:12

Резников заявил, что Киев нуждается примерно в 120 западных истребителях, большую часть из которых должны составить американские F-16 — ТАСС.

08:11

08:10

Звуки взрывов раздались в ночь на вторник в Киеве, сообщило украинское издание Klymenko Time. Работала система ПВО — ТАСС.

08:09

Министр обороны Украины Алексей Резников выступил с утверждением, что Киев не нападет на российскую территорию и «стремится к нормальным отношениям» с Москвой — ТАСС.

08:08

Военный эксперт из ЛНР, полковник Виталий Киселев рассказал о продвижении российских войск на купянском направлении — ТАСС.

08:06

08:05

⚡️Два беспилотника врезались в жилые дома в Москве, один из них взорвался, передают Telegram-каналы Baza и Mash.

08:04

Зеленский заявил, что уже приняты решения о том, как и когда будут дальше двигаться ВСУ — ТАСС.

08:03

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что в рамках урегулирования конфликта необходимо будет создать на территории граничащих с его страной российских регионов демилитаризованную зону шириной до 120 км — ТАСС.

08:01

ВСУ за прошедшие сутки 33 раза наносили удары по населенным пунктам ДНР, выпустив в общей сложности 210 боеприпасов. В результате обстрелов погиб один человек, еще два получили ранения. Повреждены семь домов и два объекта гражданской инфраструктуры — ТАСС.

08:00

Здравствуйте, дорогие читатели! «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию по событиям 461-го дня специальной военной операции РФ на Украине.

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