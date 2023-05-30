Военная операция на Украине. День 461-й

ВСУ в полночь нанесли удар по Михайловке в Запорожской области, поврежден газопровод, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов — ТАСС.
Аэропорты Москвы и Московской области работают штатно, а обслуживание воздушного движения происходит «без особенностей», сообщили в Росавиации — ТАСС.
Член комитета Госдумы по обороне Дмитрий Кузнецов направил обращение премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, предложив пересмотреть порядок продажи в интернете невостребованной специальной техники из воинских частей и направить ее на нужды СВО — ТАСС.
Военнослужащие ВСУ самовольно оставляли свои позиции на краснолиманском направлении после ударов, нанесенных Вооруженными силами России, утверждает Марочко — ТАСС.
Украинский пленный рассказал о гибели сослуживцев из-за неисправных натовских Гаубиц М777 — ТАСС.
В Москве в районе Ленинского проспекта работают экстренные службы — по предварительной информации, в одну из квартир влетел беспилотник.
Дептранс Москвы сообщил, что перекрыто автомобильное движение по ул. Удальцова от Ленинского проспекта до ул. Михаила Певцова. Mash пишет, что к беспилотнику были прикреплены три взрывных устройства, они не сдетонировали. Из здания на Ленинском проспекте эвакуировали примерно 300 человек.
Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что Республика Корея поставит необходимые Киеву средства противовоздушной обороны — ТАСС.
Подразделения ВСУ, дислоцированные на луганском направлении, стали реже использовать вооружение и технику стран НАТО из-за неблагоприятных погодных условий, сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко — ТАСС.
Серьезных отмен или задержек рейсов в аэропортах Москвы на фоне информации о сбитых беспилотниках нет, следует из информации на странице табло аэропортов «Яндекса».
Сигналы спутниковой навигации начали глушить в Москве, мера связана с атакой беспилотных летательных аппаратов, сообщает Mash.
Как передает Baza, дроны атаковали во вторник утром три многоэтажки в Москве — на улице Атласова, Профсоюзной и на Ленинском проспекте. В одном случае прогремел взрыв, выбило стекла. В Подмосковье сбили больше 10 дронов.
Порядка 2,5 тыс. жителей Шебекинского округа остаются без электричества из-за обстрелов — ТАСС.
Самолеты группировки «Запад» нанесли удары по пунктам временной дислокации двух бригад ВСУ — ТАСС.
ВСУ во вторник обстреляли Донецк и Горловку из ствольной артиллерии. По Петровскому району Донецка было выпущено 11 снарядов натовского калибра 155 мм, по Горловке — 5 снарядов калибра 152 мм, передает ТАСС.
В Киеве из-за взрывов возникли три пожара. Также зафиксировано попадание в одно из городских предприятий — ТАСС.
Резников заявил, что Киев нуждается примерно в 120 западных истребителях, большую часть из которых должны составить американские F-16 — ТАСС.
Звуки взрывов раздались в ночь на вторник в Киеве, сообщило украинское издание Klymenko Time. Работала система ПВО — ТАСС.
Министр обороны Украины Алексей Резников выступил с утверждением, что Киев не нападет на российскую территорию и «стремится к нормальным отношениям» с Москвой — ТАСС.
Военный эксперт из ЛНР, полковник Виталий Киселев рассказал о продвижении российских войск на купянском направлении — ТАСС.
⚡️Два беспилотника врезались в жилые дома в Москве, один из них взорвался, передают Telegram-каналы Baza и Mash.
Зеленский заявил, что уже приняты решения о том, как и когда будут дальше двигаться ВСУ — ТАСС.
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что в рамках урегулирования конфликта необходимо будет создать на территории граничащих с его страной российских регионов демилитаризованную зону шириной до 120 км — ТАСС.
ВСУ за прошедшие сутки 33 раза наносили удары по населенным пунктам ДНР, выпустив в общей сложности 210 боеприпасов. В результате обстрелов погиб один человек, еще два получили ранения. Повреждены семь домов и два объекта гражданской инфраструктуры — ТАСС.