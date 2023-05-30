Военная операция на Украине. День 461-й

Дроны рано утром 30 мая атаковали жилые дома в Москве. По словам мэра города Сергея Собянина, никто серьезно не пострадал. В Подмосковье сбили больше 10 беспилотников. В Киеве минувшей ночью вновь прогремели взрывы. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уже приняты решения о том, как и когда будут дальше двигаться ВСУ. В ЛНР заявили о продвижении российских войск на купянском направлении. «Газета.Ru» фиксирует хронику событий.