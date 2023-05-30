Путин прокомментировал работу ПВО в Москве

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что система противовоздушной обороны при атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) по Москве сработала штатно, удовлетворительно, хотя и есть моменты, над которыми необходимо поработать. Об этом сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что РФ с начала специальной военной операции на территории Украины наносит удары высокоточным оружием большой дальности по украинским объектам военной инфраструктуры. К ним Путин причислил штаб военной разведки Украины, по которому недавно был нанесен удар.

«В ответ украинский режим выбрал другой путь попыток запугивания граждан России и ударов по жилым зданиям. Это явный признак террористической деятельности. ПВО Москвы сработало штатно, удовлетворительно. Хотя есть над чем работать», — заявил президент РФ.

Он добавил, что российская сторона уже сталкивалась с подобными проблемами в Сирии.

Утром 30 мая Москву атаковали беспилотные летательные аппараты (БПЛА). В итоге в столице были повреждены три дома. Дроны врезались в многоэтажку в Новомосковском округе на улице Атласова, жилой дом на Профсоюзной улице, попав в окно квартиры на 16-м этаже, и дом на Ленинском проспекте.

В Минобороны России заявили, что в атаке участвовали восемь беспилотных летательных аппаратов. Уточнялось, что три из них, как утверждает министерство, были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, другие пять дронов были сбиты ЗРК «Панцирь-С» в Подмосковье.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.