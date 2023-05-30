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Путин прокомментировал работу ПВО в Москве

Путин: ПВО при налете беспилотников на Москву сработала штатно, но есть над чем работать

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что система противовоздушной обороны при атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) по Москве сработала штатно, удовлетворительно, хотя и есть моменты, над которыми необходимо поработать. Об этом сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что РФ с начала специальной военной операции на территории Украины наносит удары высокоточным оружием большой дальности по украинским объектам военной инфраструктуры. К ним Путин причислил штаб военной разведки Украины, по которому недавно был нанесен удар.

«В ответ украинский режим выбрал другой путь попыток запугивания граждан России и ударов по жилым зданиям. Это явный признак террористической деятельности. ПВО Москвы сработало штатно, удовлетворительно. Хотя есть над чем работать», — заявил президент РФ.

Он добавил, что российская сторона уже сталкивалась с подобными проблемами в Сирии.

Утром 30 мая Москву атаковали беспилотные летательные аппараты (БПЛА). В итоге в столице были повреждены три дома. Дроны врезались в многоэтажку в Новомосковском округе на улице Атласова, жилой дом на Профсоюзной улице, попав в окно квартиры на 16-м этаже, и дом на Ленинском проспекте.

В Минобороны России заявили, что в атаке участвовали восемь беспилотных летательных аппаратов. Уточнялось, что три из них, как утверждает министерство, были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, другие пять дронов были сбиты ЗРК «Панцирь-С» в Подмосковье.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

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Атака беспилотников на Москву
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