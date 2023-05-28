Вооруженные силы Украины предприняли попытку атаковать Запорожскую атомную электростанцию при помощи ударного беспилотника. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на представителя в силовых структурах.

«После осмотра боеприпас был обезврежен», — сообщил представитель силовых ведомств, уточняя, что «аппарат нес на себе термобарическую гранату, которая могла активироваться как в результате соприкосновения с целью, так и с пульта оператора».

По его словам, Украина пыталась атаковать Запорожскую АЭС после того, как заявили, что удар по электростанции будет опасен и будет расцениваться как провокация.

Ранее глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов высказал мнение, что Вооруженные силы Украины готовят операцию по захвату Запорожской атомной электростанции. По его словам, параллельно Киев в СМИ формирует мнение, что виновницей возможной ядерной катастрофы будет исключительно Россия. Рогов подчеркнул, что именно такую стратегию использует противник.