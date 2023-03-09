Зеленский: Киев не будет применять западное оружие для ударов по территории России

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не будет применять западное оружие для ударов по территории Российской Федерации. Об этом сообщает РИА Новости.

Зеленский подчеркнул, что множество раз заявлял, что украинскую сторону не интересует российская земля.

Он подчеркнул, что Киев не считает возможным переговоры с руководством российской стороны. По его словам, у Украины нет уверенности в том, что Москва сдержит слово.

По словам Зеленского, продолжение конфликта может привести к третьей мировой войне, но дипломатическое разрешение возможно только, если Россия выведет свои силы.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с генсеком ООН Антониу Гутерришем в Киеве. Об этом сообщила пресс-служба украинского лидера.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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