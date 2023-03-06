Подоляк заявил о консенсусе в ВСУ по необходимости продолжения обороны Бахмута

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что в украинских войсках существует консенсус относительно продолжения обороны Бахмута (Артемовск) на востоке страны. Об этом сообщает РИА Новости.

«Среди военных существует консенсус относительно необходимости продолжать оборону города и истощения вражеских сил, одновременно выстраивая... новые линии обороны на случай изменения ситуации», — заявил Подоляк.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сражение в Бахмуте стало одним из самых тяжелых для Вооруженных сил Украины.

До этого в этот день на заседании Ставки Верховного главнокомандующего Украины командование украинской армией выступило за продолжение обороны города.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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