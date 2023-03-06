Daily Mail: премьер Сунак объявит о повышении оборонного бюджета Британии на £5 млрд в США

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак во время визита в США намерен объявить о повышении оборонных расходов страны на пять миллиардов фунтов стерлингов (более 6 млрд долларов. — «Газета.Ru»). Об этом пишет издание Daily Mail.

По данным СМИ, Сунак сделает заявление во время переговоров с президентом США Джо Байденом и австралийским коллегой Энтони Альбанезе. Однако сумма расходов не превысит £11 млрд, как того требовал министр обороны Британии Бен Уоллес.

Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что страна оказала Украине военную поддержку на сумму 2,3 млрд фунтов стерлингов (2,8 млрд долларов. — «Газета.Ru») в прошлом году, а в этом уровень финансирования может быть увеличен.

Также Сунак призвал лидеров западных стран увеличить уровень военной поддержки в два раза, поскольку в боевых действиях на Украине «наступил переломный момент». Он добавил, что в ближайшие месяцы Лондон передаст Киеву столько же оборудования, сколько за весь прошлый год. Также политик отметил, что страна готова помочь своим партнерам, готовым поставить Украине истребители.