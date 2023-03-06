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РИА Новости: центр БПЛА в Донецке готовит пилотов дронов-камикадзе и разведчиков

В Республиканском центре БПЛА им. Владимира Жоги в Донецке заявили, что готовят пилотов дронов-камикадзе и разведывательных беспилотников. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на инструктора с позывным «Туран».

«Ребята на симуляторе обучаются пилотированию FPV-дронов. Первым делом это дроны-камикадзе, барражирующие боеприпасы. И второе — это дроны, сбивающие чужие дроны», — сказал он.

Кроме того, в центре также обучают работе на разведывательных беспилотниках.

«Дроны могут выполнять разные функции — разведывательные, наблюдательные. На самом деле дроны — это настолько новая вещь, что возможности по его использованию еще не исчерпаны», — пояснил инструктор.

Уточняется, что обучение проходит в течение трех недель — сначала на симуляторе, а затем уже на настоящих дронах.

5 февраля врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин заявлял, что вместе с первым замруководителя администрации президента России Сергеем Кириенко осмотрел, чему и в каких условиях учат бойцов в Республиканском центре БПЛА.

Ранее Пушилин и Кириенко передали 86 беспилотников учебному центру по управлению беспилотными летательными аппаратами им. Владимира Жоги.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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