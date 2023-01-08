Глава села в Башкирии сообщил о гибели угнавшего украинский БТР военного Хусаинова

Российский военнослужащий из Башкирии Фанис Хусаинов, который стал известен тем, что угнал украинский бронетранспортер, погиб в зоне специальной военной операции. Об этом сообщает издание «Интертат» со ссылкой на главу администрации села Новокайпаново Флюра Зиннатуллина.

По словам главы села, гибель Хусаинова подтвердили его сослуживцы.

Сейчас в Новокайпаново готовятся к похоронам военнослужащего, при этом его тело на данный момент домой не возвращено.

Хусаинов поехал добровольцем в зону СВО в июне 2022 года. В ноябре СМИ сообщали, что во время выполнения одного из заданий российский военный, оставшись один против семи солдат ВСУ на БТР, смог ликвидировать двоих противников, одного захватить в плен и отправиться к российским войскам на украинской технике.

Ранее в Донецке во время обстрела погиб заместитель руководителя отдела военного следственного управления СК РФ по Объединенной группировке войск, подполковник юстиции Евгений Рыбаков.