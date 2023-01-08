Минобороны РФ: группировка в районах проведения СВО придерживалась режима прекращения огня

Объединенная группировка российских войск в районах проведения спецоперации соблюдала режим прекращения огня, объявленный РФ. Об этом сообщили официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По данным МО, с 12:00 6 января до 24:00 часов 7 января военные соблюдали режим прекращения огня вдоль всей линии боевого соприкосновения.

«В течение всего периода прекращения огня украинские войска продолжали вести интенсивные обстрелы населенных пунктов и российских позиций», — добавили в Минобороны.

Ранее стало известно, что Минобороны пообещало в одностороннем порядке соблюдать режим прекращения огня в зоне специальной военной операции до полуночи 8 января. В российском военном ведомстве подчеркивали, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают обстреливать российские позиции.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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