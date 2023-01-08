Белгородский губернатор Гладков сообщил об обстреле села Новая Таволжанка

Село Новая Таволжанка, расположенное в Белгородской области, днем 8 января попало под обстрел, информацию подтвердил белгородский губернатор Вячеслав Гладков. Об этом сообщается в Telegram-канале политика.

Село расположено в Шебекинском городском округе, граничащем с Харьковской областью Украины.

«Пострадавших нет. Один из снарядов попал в ангар для выращивания птицы», — утверждается в публикации губернатора Белгородской области.

В настоящий момент информация об обстреле по селу Новая Таволжанка уточняется. Другие подробности пока не приведены, Гладков выложил в канале фото с места инцидента.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее Гладков заявил о продлении «желтого» уровня террористической угрозы в Белгородской области.