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Евгений Пригожин сообщил о смерти корреспондента РИА ФАН Кирилла Романовского

Основатель частной военной компании «Вагнер» сообщил о смерти журналиста РИА ФАН Кирилла Романовского. Слова бизнесмена привел журналист-международник Аббас Джума в своем Telegram-канале.

«Ушел из жизни мой друг и коллега, мой дорогой Кирилл Романовский - журналист РИА ФАН, интеллектуал, человек с гигантским опытом полевой работы, который, тем не менее, постоянно учился и у которого учился я. Я буду очень скучать по тебе, Кир», — сказал Пригожин в видеообращении.

В свою очередь военкор Анна Долгарева написала в своем Telegram-канале, что Романовский долгое время боролся с опухолью мозга, «которая стала последствием ранения».

В октябре 2022 года стало известно, что журналист калининградского издания RuBaltic Алексей Ильяшевич погиб в боях под Авдеевкой.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Все новости на тему:
Операция на Украине
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