Минобороны России заявило о нанесении удара по базе «Иностранного легиона» в ДНР

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по пункту временной дислокации подразделений участвующего в боевых действиях «Иностранного легиона» в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

В результате данного удара по базе удалось ликвидировать более 40 наемников, уточнил Конашенков.

Представитель российского военного ведомства добавил, что пункт дислокации располагался в районе населенного пункта Константиновка в ДНР.

«Уничтожено свыше 40 иностранных наемников, большинство из которых поляки», — обратил внимание Конашенков.

По его словам, удар осуществлялся по украинскому объекту высокоточными ракетами воздушного базирования.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина ввела военное положение на всей территории страны.

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