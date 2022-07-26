Минобороны: ВКС России ликвидировали в ДНР 70% дивизиона 59-й мотопехотной бригады ВСУ

Воздушно-космические силы (ВКС) Вооруженных сил России во время специальной военной операции уничтожили в районе города Николаев свыше 70% личного состава дивизиона 59-й мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил официальный представитель российского Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В результате ударов высокоточным оружием ВКС России в районе Николаева ликвидирован артиллерийский дивизион 59-й мотопехотной бригады ВСУ, потери личного состава и вооружения которого превысили 70%», — уточнил Конашенков.

Как добавил представитель Минобороны, в настоящий момент продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией и другими подразделениями по объектам, принадлежащим украинской стороне.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина ввела военное положение на всей территории страны.

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