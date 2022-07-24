Минобороны РФ показало кадры работы уникального штурмовика Су-25 «Грач»

Минобороны России показало кадры боевой работы штурмовиков Су-25 «Грач» ВКС РФ в военной операции на Украине. Видео ведомство опубликовало в своем Telegram-канале .

На кадрах показаны крупные планы бронированной кабины самолета, заряжание неуправляемых ракет С-13 в блок Б-13Л, выруливание и взлет пары с аэродрома.

Съемка ведется как снаружи самолета, так и изнутри кабины ведомого. После отстрела ракет штурмовики совершают маневры уклонения от ПВО, производя полет на предельно малой высоте (судя по видео - менее 100 метров).

После выполнения боевой задачи оба самолета успешно приземляются и заруливают на стоянку, после чего показано, как летчик покидает одну из машин.

В сообщении, сопровождающем ролик, отмечается, что экипажи штурмовой авиации нанесли «ракетные авиационные удары по военным объектам и технике подразделений ВСУ». Пуски ракет выполнялись парами с малых высот.

«В результате боевого применения авиационных средств поражения уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника ВСУ», — сообщает Минобороны РФ.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин в ходе переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко предложил дооборудовать белорусские самолеты СУ-25 на российских авиазаводах.

По словам Путина, на вооружении белорусской армии находится «достаточно большая группировка самолетов Су-25».