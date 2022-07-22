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Помощник Байдена по нацбезопасности Салливан: США не будут поставлять Киеву ракеты ATACMS

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Wikimedia Commons

Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Соединенные Штаты не намерены предоставлять Украине управляемые оперативно-тактические баллистические ракеты серии ATACMS (Army Tactical Missile System) для высокомобильных реактивных систем залпового огня (РСЗО) M142 HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System). Об этом сообщает ТАСС.

«Есть определенные вещи, которые, по словам президента США (Джо Байдена), он не готов передавать, к ним относятся ракеты большой дальности ATACMS, дальность которых составляет 300 км», — рассказал Салливан.

Он отметил, что позиция Байдена состоит в том, что «хотя ключевая цель Соединенных Штатов — сделать все необходимое для поддержки и защиты Украины, еще одной важной целью является не допустить обстоятельств, при которых мы бы двигались в направлении третьей мировой войны».

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты приступили к рассмотрению возможности поставок Украине истребителей.

До этого стало известно, что США передадут Украине 500 беспилотников Phoenix Ghost.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

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