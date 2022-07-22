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В ЛНР заявили об обстреле украинскими войсками села Хорошее из РСЗО HIMARS

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Lance Cpl. Ronald Stauffer/ United States Marine Corps

Украинские войска утром 22 июля выпустили три снаряда из реактивной системы залпового огня HIMARS по селу Хорошее в Луганской народной республике. Об этом заявило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, передает ТАСС.

Отмечается, что обстрел произошел в 3 часа утра.

При этом ранее в этот же день офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что обстрелы населенных пунктов республики со стороны Вооруженных сил Украины не фиксировались четверо суток.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» следит за хроникой событий.

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Операция на Украине. Новости
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