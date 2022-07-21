Военная операция на Украине. День 148-й

8:02

Возможности для диалога между Москвой и Киевом имеются, ни президент России Владимир Путин, ни глава МИД РФ Сергей Лавров никогда не говорили о закрытии этой двери, заявил РИА «Новости» пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.