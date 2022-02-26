ДНР: в результате обстрела силовиков Украины поврежден детский сад в Донецке

В ходе обстрела украинскими силовиками был поврежден детский сад, находящийся в Донецке. Об этом сообщается в Telegram-канале представительства Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

В ведомстве предоставили оперативную информацию за прошедшую ночь о действиях вооруженных формирований Украины.

«В результате ночных обстрелов со стороны ВФУ зафиксировано… МДОУ №251 – повреждено остекление и двери», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Детсад, получивший урон из-за действий военных Украины, размещается в Киевском районе. Другие подробности в связи с обстрелом военных не уточняются.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о всеобщей мобилизации.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее силы ПВО ДНР перехватили две ракеты.