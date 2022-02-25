Глава ЛНР Пасечник: уже сотни военных Украины прекратили сопротивление и сложили оружие

Глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник заявил, что уже сотни военных Украины приняли единственно правильное решение, прекратили сопротивление и сложили оружие. Об этом сообщает РИА «Новости».

«После начала военной операции по освобождению Донбасса уже сотни бойцов ВСУ приняли единственно правильное решение: прекратили сопротивление, сложили оружие и перестали выполнять преступные приказы Киевского режима. С каждым часом таких солдат и офицеров ВСУ становится все больше», — заявил Пасечник.

Ранее Пасечник в разговоре с «Газетой.Ru» заявил, что обстановка в Луганской народной республике на данный момент спокойная. Он добавил, что функционируют органы государственной власти, работают магазины и аптеки, госбанки ЛНР.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о всеобщей мобилизации.

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