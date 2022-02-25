Глава польской спецслужбы заявил, что НАТО не будет направлять войска на Украину

Североатлантический альянс не рассматривает возможность направления войск на Украину. Об этом сообщил директор Бюро национальной безопасности Польши BBN Павел Солох в эфире Zet.

«Нет речи о направлении войск Союза [НАТО] и также войск Польши на Украину. Об этом нет речи, и на сегодняшний день это вообще не рассматривается», — подчеркнул Солох.

Других подробностей касательно ситуации на Украине и позиции альянса Солох не привел.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о всеобщей мобилизации.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию.

Также известно, что через границу России перешли свыше 120 тыс. беженцев из ДНР и ЛНР.