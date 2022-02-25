В Донецке в результате обстрела ВСУ тяжело ранен мужчина

Житель Киевского района Донецка получил тяжелые ранения при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), в результате чего его госпитализировали в Республиканский травматологический центр, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Народную милицию ДНР.

«В Киевском районе Донецка по адресу Киевский проспект, д. 63 кв. 39 в результате обстрела ранен мужчина. В тяжелом состоянии потерпевший госпитализирован в Республиканский травматологический центр», — указано в сообщении.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации в Донбассе в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Ранее сообщалось, что населенный пункт Горловка подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ, в результате чего один человек погиб.