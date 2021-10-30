США пригрозили Ирану санкциями, чтобы остановить разработку беспилотников

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон готов пойти на любые меры, чтобы остановить иранскую программу разработки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, США будут использовать все доступные инструменты, включая санкции, для предотвращения, сдерживания и ликвидации сетей поставок, которые обеспечивают Иран материалами и технологиями, связанными с беспилотниками.

Блинкен также пригрозил санкциями компаниям, которые занимаются их распространением.

26 октября Украина впервые применила беспилотники Bayraktar TB2 в Донбассе. Украинское командование утверждало, что дрон не пересекал линию разграничения, а орудие и его обслуга якобы были уничтожены. При этом, по условиям перемирия 2020 года, из которого Киев так и не вышел, БПЛА в принципе не могут приближаться к линии разграничения.

Об авиаударе уже высказался президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, применение беспилотника не свидетельствует о наступлении украинской армии.