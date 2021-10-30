Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Продажи алкоголя в России выросли на 60% перед нерабочими днями 04:38
Глава WADA рассказал, что ждет Украину из-за нарушений антидопинговых правил 04:33
Премьер-министр Украины нашел альтернативу газу 04:21
Российскому теннисисту на матче «ПСЖ» вручили футболку с номером... 04:15
Гинцбург заявил, что привитые заболевают Covid-19 из-за «дельта»-штамма 04:14
Москвичам пообещали теплую погоду в начале ноября 03:59
«Ъ»: США рассматривали возможность отказаться от аренды резиденции посла... 03:54
Главный тренер «ПСЖ» объяснил замену Месси в перерыве матча... 03:52
Оружейник со съемок фильма с Болдуином не знает, как в пистолете оказались... 03:41
Гендир «Зенита» — о Дзюбе: у нас никто не пыхтит, много играет... 03:37

США пригрозили Ирану санкциями, чтобы остановить разработку беспилотников

close
100%
Depositphotos

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон готов пойти на любые меры, чтобы остановить иранскую программу разработки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, США будут использовать все доступные инструменты, включая санкции, для предотвращения, сдерживания и ликвидации сетей поставок, которые обеспечивают Иран материалами и технологиями, связанными с беспилотниками.

Блинкен также пригрозил санкциями компаниям, которые занимаются их распространением.

26 октября Украина впервые применила беспилотники Bayraktar TB2 в Донбассе. Украинское командование утверждало, что дрон не пересекал линию разграничения, а орудие и его обслуга якобы были уничтожены. При этом, по условиям перемирия 2020 года, из которого Киев так и не вышел, БПЛА в принципе не могут приближаться к линии разграничения.

Об авиаударе уже высказался президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, применение беспилотника не свидетельствует о наступлении украинской армии.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть