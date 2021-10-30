США заявили о начале военно-морских операций в Черном и Средиземном морях

Штабы Шестого флота ВМС США и военно-морских ударных сил и сил поддержки НАТО приступили к операциям в акватории Черного и Средиземного морях. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление американских ВМС.

Штабы будут располагаться на командном корабле Шестого флота Mount Whitney.

«Mount Whitney и штабы на нем будут взаимодействовать вместе с партнерами и союзниками по НАТО в Средиземном и Черном морях, работая вместе для обеспечения безопасности и стабильности в регионе», — говорится в сообщении.

Накануне стало известно, что в Черное море направился ракетный эсминец ВМС США USS Porter, который будет действовать в Черном море совместно с союзниками и партнерами Вашингтона по Североатлантическому альянсу.

Ранее в октябре сообщалось, что на юге Европы проходит активная фаза ежегодных учений НАТО по ядерному сдерживанию Steadfast Noon. В маневрах задействованы десятки самолетов из 14 стран-членов альянса.