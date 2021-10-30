Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Премьер Ливана призвал к отставке министра информации после скандала... 01:22
Россия и США договорились о сотрудничестве в киберсфере 01:18
Стоимость газа для Молдавии может вырасти до $600 за тысячу кубометров 01:13
У российской фигуристки порвались колготки во время выступления на Skate Canada 01:11
Савченко обвинила власти Украины в ограничении прав граждан 00:59
Боярский — о матчах «Зенита» с московскими командами:... 00:58
TACC: Молдавия согласилась выплатить $700 млн долга «Газпрому» 00:56
По всей России начались нерабочие дни 00:48
Месси в пятый раз подряд ушел с поля без голов и передач в Лиге 1 00:33
Глава ВОЗ Гебрейесус предупредил о появлении нового опасного вируса 00:25

США заявили о начале военно-морских операций в Черном и Средиземном морях

close
100%
U.S. Navy

Штабы Шестого флота ВМС США и военно-морских ударных сил и сил поддержки НАТО приступили к операциям в акватории Черного и Средиземного морях. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление американских ВМС.

Штабы будут располагаться на командном корабле Шестого флота Mount Whitney.

«Mount Whitney и штабы на нем будут взаимодействовать вместе с партнерами и союзниками по НАТО в Средиземном и Черном морях, работая вместе для обеспечения безопасности и стабильности в регионе», — говорится в сообщении.

Накануне стало известно, что в Черное море направился ракетный эсминец ВМС США USS Porter, который будет действовать в Черном море совместно с союзниками и партнерами Вашингтона по Североатлантическому альянсу.

Ранее в октябре сообщалось, что на юге Европы проходит активная фаза ежегодных учений НАТО по ядерному сдерживанию Steadfast Noon. В маневрах задействованы десятки самолетов из 14 стран-членов альянса.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть