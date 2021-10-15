Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Мужчина закрыл собой спорткар от града и попал на видео 13:55
МКС потеряла ориентацию в пространстве при тестировании двигателей корабля... 13:53
Россиянам рассказали, как поменяются правила назначения пенсии после 2025 года 13:49
В МИД назвали реакцию Евросоюза на перепись в Крыму заезженной пластинкой 13:46
В Барнауле таксист решил успокоить пассажиров стрельбой 13:46
Витория назвал принципиальное различие между российскими и португальскими игроками 13:45
Лаврову подарили расшитый золотом бархатный халат 13:44
В ПФР рассказали, кому не положены повышенные выплаты после 80 лет 13:43
Дочь пастора стала долларовым миллионером за полгода, продавая интимные фото 13:42
Собчак станет ведущей шоу «Осторожно, здоровье!» 13:42

Путин прокомментировал ситуацию вокруг Карабаха поговоркой

close
100%
Михаил Климентьев/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию, которая сейчас складывается вокруг Нагорного Карабаха, известной поговоркой. Об этом сообщает ТАСС.

Российский глава отреагировал на выступления президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Они затронули ситуацию в данном регионе, а также работу российских миротворцев.

По словам Путина, «все это еще раз подтверждает российские мудрости». «Плохой даже мир лучше, чем хорошая война», — отреагировал президент России.

Также глава государства обратил внимание, что главная роль СНГ в том, чтобы обеспечивать условия для мирного взаимодействия и совместной работы для процветания и развития стран, входящих в Содружество.

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября прошлого года.

9 ноября главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в Карабахский регион.

Ранее Минобороны Азербайджана отвергло причастность к перестрелке в Карабахе.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях