Путин прокомментировал ситуацию вокруг Карабаха поговоркой

Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию, которая сейчас складывается вокруг Нагорного Карабаха, известной поговоркой. Об этом сообщает ТАСС.

Российский глава отреагировал на выступления президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Они затронули ситуацию в данном регионе, а также работу российских миротворцев.

По словам Путина, «все это еще раз подтверждает российские мудрости». «Плохой даже мир лучше, чем хорошая война», — отреагировал президент России.

Также глава государства обратил внимание, что главная роль СНГ в том, чтобы обеспечивать условия для мирного взаимодействия и совместной работы для процветания и развития стран, входящих в Содружество.

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября прошлого года.

9 ноября главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в Карабахский регион.

Ранее Минобороны Азербайджана отвергло причастность к перестрелке в Карабахе.