На Украине заявили о шантаже России США с помощью «Железного купола»

США используют тему возможной передачи Украине систем противоракетной обороны «Железный купол» (Iron Dome) в качестве инструмента политического шантажа России. Такое заявление сделал директор украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник, передает РИА «Новости».

По его мнению, перспектива передачи Киеву системы «Железный купол» есть, но в ближайшее время этого не произойдет, а эта тема используется Вашингтоном как инструмент давления на Москву.

Эксперт считает, что она не решит проблем противовоздушной обороны Украины, однако будет определенным сигналом, что Соединенные Штаты сохраняют свое влияние и поддержку Киеву.

Также Бортник полагает, что возможность передачи «Железного купола» украинской стороне является элементом самопиара украинских властей, которые пытаются таким образом продемонстрировать, что они о чем-то договорились с Вашингтоном.

Ранее издание Politico сообщило, что в Конгрессе США обсуждается вопрос о включении в законопроект об обороне на 2022 год поправки, обязывающей Белый дом продать или передать Украине новые системы противовоздушной обороны, в том числе две системы «Железный купол», купленных американкой стороной у Израиля еще два года назад.

Система ПРО «Железный купол» создана израильской компанией Rafael. Израильская армия пользуется этой системой с 2011 года.