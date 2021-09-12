Российская армия в этом году получит более 240 современных танков

В подразделения Сухопутных войск России до конца года поступит более 240 современных и модернизированных танков, сообщили в пресс-службе Минобороны.

Уточняется, что речь идет о танках Т-72Б3М, Т-80БВМ и Т-90М «Прорыв».

«На современном этапе развития, в рамках исполнения государственного оборонного заказа ежегодно осуществляется обновление парка танков. Предприятия оборонно-промышленного комплекса, поставляют подразделениям Сухопутных войск современные образцы бронетанковой техники, успешно зарекомендовавшие себя при эксплуатации в различных климатических зонах», — говорится в сообщении ведомства.

В российских ВС во второе воскресенье сентября отмечается День танкиста.

Накануне Дня танкиста Минобороны опубликовало архивные документы, касающиеся тактики танковых войск Красной армии в годы Великой Отечественной войны.